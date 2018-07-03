Шахтеры не могут заплатить за коммунальные услуги из-за задержки зарплат - глава профсоюза

По словам Волынца, он обсуждал вопрос зарплат с министром энергетики Насаликом, но результата все еще нет.

Шахтеры не могут заплатить за коммунальные услуги из-за задержки зарплат. Об этом в эфире "112 Украина" заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Зарплата не выплачена за три месяца, за апрель, май и июнь. Журналисты общались с шахтерами, увидели их условия работы. Несложно понять, что в условиях безденежья шахтеры не могут заплатить за коммунальные платежи. В Донецкой области жены шахтеров спрашивают у местных органов власти, у центральных органов власти, у директоров шахт, когда будет выплачена зарплата. Жены берут детей, приходят на шахту и останавливают работу шахт. Если некоторые шахтеры пытаются пройти к шахтному стволу, тогда они перекрывают ствол. Потому что если не получил зарплату – то не рассчитаешься за коммунальные платежи, приходит бригада и отрезает тебе свет, как в частном секторе, так и в квартире. Выплатили небольшую компенсацию после акции протеста – 300 гривен, а для того, чтобы подключить свет, нужно 700 гривен. Что за издевательство над людьми?" - сказал он.

По словам Волынца, он обсуждал вопрос зарплат с министром энергетики Насаликом, но результата все еще нет.

"Мы обратились к органам власти, чтобы скорректировать бюджет на 2018 год и предусмотреть деньги на модернизацию угольных шахт, что могло бы позволить купить оборудование и выделить средства на зарплату. Были обещания. Мы встречались с министром энергетики Насаликом где-то 2 недели назад, и он твердо сказал, что договорился с президентом, что закон будет проголосован в четверг, две недели назад. Но его не рассмотрели даже на бюджетном комитете. Я сегодня был у министра, он уже не так оптимистично на 90% уверен, что на этой неделе в четверг будет проголосован закон, он озвучил еще 4 варианта решения вопросов", - добавил он.