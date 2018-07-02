Подписанный на украинском в Google Maps Крымский мост вызвал истерику у "гоблина" Аксенова

"Гоблину" Аксенову не понравилось, что в Google Maps Крымский мост подписан на украинском.

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов истерично прокомментировал подписанный на украинском языке Крымский мост сервисом Google Maps.

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"Смешная ситуация. Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении: позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока еще продолжает считать Крым украинским. Будем лечить дальше", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Крымский мост на картах Google Maps подписан как "Кримський мiст", подобная надпись появляется ближе к оккупированному полуострову. Если же смотреть на сооружение со стороны Таманского полуострова, название подписано на русском.