Ночью возле Кремля прошла акция в поддержку Сенцова

Участники акции вывесили составленную из нескольких плакатов надпись Sentsov на английском языке.

На Большом Москворецком мосту возле Кремля участники акции в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова вывесили составленную из нескольких плакатов надпись Sentsov на английском языке.

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Фотографии опубликовала в Твиттере депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.

Если каждый завтра повесит плакат в поддержку мужественного человека pic.twitter.com/ss6OvbKYKX — Юлия Галямина (@galiamina) 28 июня 2018 г.

Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Согласно договоренностям между украинским президентом Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным, Россия должна была предоставить возможность украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой проведать Сенцова в колонии.

Однако 28 июня при второй попытке Денисовой попасть к украинскому режиссеру ей в очередной раз отказали, объяснив это тем, что омбудсмен не может быть допущена к "гражданину РФ" Сенцову, поскольку она имеет украинское гражданство.