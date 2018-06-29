Ночью возле Кремля прошла акция в поддержку Сенцова

08:08, 29 июня 2018
Общество
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В Москве напротив Кремля вывесили плакат в поддержку Сенцова / фото twitter.com/galiamina

На Большом Москворецком мосту возле Кремля участники акции в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова вывесили составленную из нескольких плакатов надпись Sentsov на английском языке.

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Фотографии опубликовала в Твиттере депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.

Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Согласно договоренностям между украинским президентом Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным, Россия должна была предоставить возможность украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой проведать Сенцова в колонии.

Однако 28 июня при второй попытке Денисовой попасть к украинскому режиссеру ей в очередной раз отказали, объяснив это тем, что омбудсмен не может быть допущена к "гражданину РФ" Сенцову, поскольку она имеет украинское гражданство.

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Теги: #Россия#Москва#Олег Сенцов