Снежная буря в Канаде стала причиной сотен ДТП

Снежная буря, начавшаяся вечером 7 марта в канадских провинциях Онтарио и Квебек, стала причиной около 600 ДТП, сообщает воскресный выпуск канадского издания Toronto Sun.

Однако, несмотря на значительное количество дорожно-транспортных происшествий, в полиции отмечают, что в основном они были незначительные.

В связи с погодными условиями были отменены или задержаны многие авиарейсы в канадских аэропортах.

Синоптики сообщили, что буря, которая утихла ночью, обрушится теперь на Торонто и его окрестности. Ожидается выпадение 25-30 сантиметров снега.

Скорее всего, эта буря посоперничает с самым крупным мартовским снегопадом 1964 года в Торонто. Тогда покров снега составил 32,3 сантиметра.