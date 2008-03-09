Снежная буря в Канаде стала причиной сотен ДТП
14:44, 09 марта 2008Общество
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Теперь циклон переместится на Торонто
Снежная буря, начавшаяся вечером 7 марта в канадских провинциях Онтарио и Квебек, стала причиной около 600 ДТП, сообщает воскресный выпуск канадского издания Toronto Sun.
Однако, несмотря на значительное количество дорожно-транспортных происшествий, в полиции отмечают, что в основном они были незначительные.
В связи с погодными условиями были отменены или задержаны многие авиарейсы в канадских аэропортах.
Синоптики сообщили, что буря, которая утихла ночью, обрушится теперь на Торонто и его окрестности. Ожидается выпадение 25-30 сантиметров снега.
Скорее всего, эта буря посоперничает с самым крупным мартовским снегопадом 1964 года в Торонто. Тогда покров снега составил 32,3 сантиметра.
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