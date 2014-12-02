Боевики подорвались на собственных минах, пытаясь покинуть район Новоазовска - Тымчук
09:07, 02 декабря 2014Общество
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Украинские войска заметили диверсантов, которые пытались уйти незамеченными из района Новоазовска.
REUTERS
В районе Новоазовска одна из диверсионно-разведывательных групп противника, во время выхода с территории, контролируемой украинскими войсками, была обнаружена и обстреляна боевым охранением украинских войск.
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Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"В результате, поспешно прорываясь на контролируемую боевиками территорию, данная ДРГ вышла на собственные МВЗ (минно-взрывные заграждения). Есть убитые и раненые", - пишет он.
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