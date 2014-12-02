В Украине вышел календарь с "киборгами" из донецкого аэропорта
03:44, 02 декабря 2014Общество
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Волонтеры выпустили календарь с фотографиями легендарных защитников донецкого аэропорта.
В Украине вышел календарь с "киборгами" из донецкого аэропорта / ТСН
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Первый тираж - тысяча экземпляров. Часть из них отдадут волонтерам и "киборгам", остальные продадут по 500 гривен, а деньги планируют потратить на автомобили для 95-ой аэромобильной бригады. Об этом просили сами "киборги".
Сами же фотографии на черно-белую пленку сделал Роман Николаев, непосредственно в аэропорту, в перерывах между обстрелами.
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"Мне на съемку одного человека надо было ровно две минуты. Это снималось без света, в обычных условиях. Для них это было как будто они на телефон снимают. Так это и происходило", - говорит фотограф Роман Николаев.
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