В Украине вышел календарь с "киборгами" из донецкого аэропорта

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Первый тираж - тысяча экземпляров. Часть из них отдадут волонтерам и "киборгам", остальные продадут по 500 гривен, а деньги планируют потратить на автомобили для 95-ой аэромобильной бригады. Об этом просили сами "киборги".

Сами же фотографии на черно-белую пленку сделал Роман Николаев, непосредственно в аэропорту, в перерывах между обстрелами.

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"Мне на съемку одного человека надо было ровно две минуты. Это снималось без света, в обычных условиях. Для них это было как будто они на телефон снимают. Так это и происходило", - говорит фотограф Роман Николаев.