В камере голодающего Балуха установили видеонаблюдение - Чийгоз

Кроме этого, каждый день к нему приходят с проверками.

В камере симферопольского СИЗО, где удерживается голодающий 95-й день украинский активист Владимир Балух, установили видеонаблюдение.

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Об этом сообщает "Крым.Реалии". цитируя заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

«У него в камере установили дополнительно видеонаблюдение. Такие методы практикуются в особых случаях. Учитывая его резонансное дело и то, что он публичный - это раздражает руководство. Каждый день к нему приходят с проверками. Ситуация у него довольно сложная, но он продолжает держать голодовку», - сказал Чийгоз.

Балух голодает из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными. Адвокат Ольга Динзе сообщала, что украинский активист за время голодовки потерял 30 кг веса.

Как сообщал УНИАН, Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе в аннексированном Россией Крыму. Российские власти предъявили Балуху обвинение в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

В дальнейшем в отношении Балуха было возбуждено новое дело – из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.