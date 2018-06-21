Голливудского сценариста признали виновным в зверском убийстве украинки: он ее пытал и откачал всю кровь (видео)

Голливудского сценариста признали виновным в зверском убийстве украинки.

Ровно два года назад в Голливуде произошло жуткое преступление: украинку Яну Касьян, эмигрировавшую в США в 2014 году, нашли мертвой.

Подробности ее убийства ужасают: правоохранители установили, что перед смертью Яну избивали, пытали и насиловали, а после - откачали всю кровь, передает "Медианяня".

Читайте такжеВ Словакии заявили о задержании террориста из Украины - СМИ (фото, видео)

Тогда же полиция арестовала бойфренда Яны, сценариста популярных комиксов «Синдром» Блейка Лейбела. Затем над ним начался суд, который, собственно, продлился целых два года и закончился только сейчас.

Присяжные единогласно признали Лейбела виновным как в убийстве, так и в совершении того, что ему предшествовало. Теперь его ждет жизнь в тюрьме без возможности досрочного освобождения, сообщает HollywoodReporter.

У Лейбела и Касьян осталась дочь, которая родилась всего за несколько недель до страшного события. Судя по всему, теперь ее опекуном будет мама Яны.

Как сообщал УНИАН, полиция города Котора в Черногории вечером 11 мая нашла тело украинки Лашмановой со следами насильственной смерти.

По данным местных медиа, женщина владела в Черногории крупным бизнесом, активы убитой оцениваются в около 105 млн евро.