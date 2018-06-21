Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Ноздровской

Мера пресечения в виде содержания под стражей без залога продлена до 8 июля 2018 года включительно.

Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому до 8 июля 2018 года.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы райсуда в Facebook. "По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю.В. - подозреваемого по ч.1 ст. 115 УК Украины (подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской), следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено указанное ходатайство", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мера пресечения в виде содержания под стражей без залога продлена до 8 июля 2018 года включительно.

Справка УНИАН. 1 января 2018 года тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство") расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. 9 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.