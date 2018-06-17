Полиция расследует взрыв авто в Черкассах как умышленное убийство

18:01, 17 июня 2018
Общество
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Полиция расследует взрыв авто в Черкассах как умышленное убийство / фото facebook.com/odesapolice

Полиция открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство» по факту взрыва авто в Черкассах, вследствие которого погиб водитель.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Напомним, утром 16 июня в Черкассах взорвался автомобиль «Мерседес», пострадал водитель, его доставили в больницу, где позже он скончался.

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Черкасское издание «Про все» со ссылкой на собственные источники сообщает, что погибший был 69-летним Анатолием Скоромным — директором ТЦ «Транзит».

Кроме этого, потерпевший возглавлял региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.

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Теги: #Черкассы#взрыв авто