Полиция расследует взрыв авто в Черкассах как умышленное убийство

Взрыв авто в Черкассах произошел 16 июня.

Полиция открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство» по факту взрыва авто в Черкассах, вследствие которого погиб водитель.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Напомним, утром 16 июня в Черкассах взорвался автомобиль «Мерседес», пострадал водитель, его доставили в больницу, где позже он скончался.

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Черкасское издание «Про все» со ссылкой на собственные источники сообщает, что погибший был 69-летним Анатолием Скоромным — директором ТЦ «Транзит».

Кроме этого, потерпевший возглавлял региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.