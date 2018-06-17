Полиция расследует взрыв авто в Черкассах как умышленное убийство
Полиция открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство» по факту взрыва авто в Черкассах, вследствие которого погиб водитель.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Напомним, утром 16 июня в Черкассах взорвался автомобиль «Мерседес», пострадал водитель, его доставили в больницу, где позже он скончался.
Читайте такжеВзрыв авто в Черкассах: в полиции установили личность и подтвердили смерть пострадавшего
Черкасское издание «Про все» со ссылкой на собственные источники сообщает, что погибший был 69-летним Анатолием Скоромным — директором ТЦ «Транзит».
Кроме этого, потерпевший возглавлял региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.