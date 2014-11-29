Боевики 16 раз обстреляли города и села на Донбассе, погиб мирный житель
08:48, 29 ноября 2014Общество
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В течение суток на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано 16 обстрелов населенных пунктов со стороны боевиков.
REUTERS
Как сообщает пресс-центр АТО на странице Facebook, также поступила информация о гибели одного мирного жителя.
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"Украинские артиллеристы, для защиты мирных жителей Донбасса от бандитских посягательств на их жизнь, нанесли 27 огневых ударов по местам, откуда велся огонь по населенным пунктам", - говорится в сообщении.
Потери врага уточняются, добавили в штабе.
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