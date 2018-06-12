В Украине работать выгоднее, чем выезжать на заработки, - украинский бизнес

Главное преимущество работы в Украине – карьерный рост.

Представители украинских рестораторов, банков и служб такси утверждают, что трудоустройство в Украине имеет ряд преимуществ перед трудоустройством в той же Польше.

Об этом сообщает Обозреватель в статье «Украинцы на экспорт: почему работать дома выгоднее и как бизнес борется с миграцией».

Так по словам HR-директора одной из сети ресторанов главное преимущество работы в Украине – карьерный рост. Официанты или повара, например, в Италии могут зарабатывать больше, но подняться по карьерной лестнице для них в чужой стране - практически невыполнимая задача.

"За границей перспективы карьерного роста для украинцев не такие утешительные. К примеру, у нас работают 5 программ кадрового резерва, это дает возможность быстро получить повышение и построить карьеру всем, кто захочет и предпримет для этого усилия", - рассказывает Белозерова, HR директор одной из сети ресторанов в Украине.

В то же время в статье указывается, что в Украине на рынке труда можно найти работу с заработной платой не меньше, чем в соседней Польше.

Для примера, по словам менеджера одной из столичных служб такси простой таксист может получать около 25-26 тыс. грн, - пишет издание.

«Водитель может в день заработать 1500 грн, 15% он отдаст службе такси, часть на бензин потратит. Но в целом, если действительно работать, свою тысячу долларов заработать всегда можно", - рассказывает представитель службы такси.