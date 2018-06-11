Владелец украинского онлайн-магазина разбил лицо покупателю, который заявил, что приобрел у него ворованный Amazon Kindle

В украинском Facebook разгорелся скандал: маркетолог обвинил онлайн-магазин в том, что ему продали ворованный ридер, а потом ему еще и пришлось накладывать два шва на лицо после встречи с владельцем.

29 мая маркетолог Роман Рыбальченко приобрел в онлайн-магазине Stylus.ua электронную книгу Amazon Kindle. Устройство не удалось привязать к аккаунту на Amazon: он находится в статусе "украден/потерян".

Об этом и дальнейшем обострении конфликта с продавцом Рыбальченко рассказал в Facebook. Его сообщение набрало уже больше 8 тысяч реакций и 5 тысяч распространений. Возмущенные пользователи также оставляют комментарии на страницах Stylus.ua и его владельца.

По словам Рыбальченко, звонок в колл-центр украинского магазина ничего не решил. Ему удалось связаться напрямую с владельцем - Андреем Карпюком, который находился в Одессе на маркетинговой конференции. Их короткая встреча завершилась тем, что Карпюк набросился на Рыбальченко.

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Как следствие, врачи наложили маркетологу два шва. После осмотра медиков ему еще нужно будет повторно посетить офтальмолога и проверить сетчатку глаза.

Сейчас потерпевший написал заявление в полицию, консультируется с адвокатами и осуществляет лечение. Он рассказал ТСН, что в отеле отказались предоставить ему видеозаписи с камер наблюдения.

В свою очередь, Карпюк в комментарии ТСН признал, что "эмоционально не сдержался". Он обвинил Рыбальченко в том, что тот "хочет пропиариться и заработать на этом денег".

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты раскрыли крупнейшие финансовые ловушки от туроператоров.