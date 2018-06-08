Жертвы пальмового масла: почему человечество уничтожает орангутанов, которые могут исчезнуть уже через 10 лет (видео)

Орангутани стремительно вымирают и каждый из нас участвует в их уничтожении, даже не зная об этом.

Их страдания связаны с добычей на их родине пальмового масла. Оно содержится в большинстве товаров в супермаркетах. Начиная от вашей пиццы до зубной пасты.

Каждый час сжигаются участка земли размером в 300 футбольных полей, чтобы посадить пальмовые деревья. Это заставляет орангутанов покидать свои дома. Те, кто остается, умирает от истощения или сгорает.

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Из-за этого орангутаном грозит вымирание уже через 10 лет. Но ты можешь противостоять этой жестокости.

Ищи на продуктах логотип экологического пальмового масла. Также уменьшай свое потребление продуктов с содержанием пальмового масла.

Не будь частью проблемы, будь частью решения!