Украинские звезды рассказали о съемках фильма «Я, ты, он, она»

Надя Дорофеева и Евгений Кошевой рассказали о съемках фильма «Я, ты, он, она»

Евгений Кошевой. Они расскажут о фильме «Я, ты, он, она», который со временем выйдет на экранах.

Для Надежды это будет дебют в полнометражном фильме. Не будут ли ревновать вторые половинки актеров к партнерам по съемочной площадке?