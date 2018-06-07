Украинские звезды рассказали о съемках фильма «Я, ты, он, она»
11:45, 07 июня 2018Общество
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Надя Дорофеева и Евгений Кошевой рассказали о съемках фильма «Я, ты, он, она»
Надя Дорофеєва та Євген Кошовий розповіли про зйомки фільму «Я, ти, він, вона»
Евгений Кошевой. Они расскажут о фильме «Я, ты, он, она», который со временем выйдет на экранах.
Для Надежды это будет дебют в полнометражном фильме. Не будут ли ревновать вторые половинки актеров к партнерам по съемочной площадке?
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