Звезда "95 квартала" похвастался торсом и бицепсами (фото)

В комментариях пользователи сети отмечают, что артист выглядит спортивно.

Лидер "95 квартала" Владимир Зеленский публикует фото и видео своих тренировок в спортзале в соцсети.

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На недавно опубликованном снимке в Instagram Зеленский позирует с друзьями перед катанием на сап-бордах. "Эволюция спортсменов", - прокомментировал фото артист.

В целом подписчики восхищаются тем, как Зеленский находит силы и время для тренировок.

Напомним, по результатам социсследования фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова четко определились новые три лидера: фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и внефракционный народный депутат Евгений Мураев.