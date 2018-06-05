Социологи назвали имена "новых политических лидеров" по версии украинцев

По результатам социсследования фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова четко определились новые три лидера: фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и внефракционный народный депутат Евгений Мураев.

Большинство граждан (62%) считают, что Украине нужны новые политические лидеры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты совместного опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Большинство граждан - 62% - считают, что Украине нужны новые политические лидеры, не видят такой необходимости 27%. Больше всего выражают потребность в новых лидерах в западном регионе - 78%, меньше всего на юге - 46%. В других регионах новых лидеров хотят около 60%», - говорится в результатах опроса.

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Отмечается, что, согласно результатам опроса, когда респондентов просили назвать фамилию нового лидера, четко определились новые три лидера: фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, которого назвали 7%; лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский - 6,6% и внефракционный народный депутат Евгений Мураев - 6%.

«Главными качествами, которыми, по мнению граждан, должны отличаться новые лидеры, являются в первую очередь - некоррумпированность - 54%, честность - 46% и готовность реально защищать интересы людей - 45%. В то же время наличие патриотизма и четкого плана действий важна для 22% опрошенных, образованность и профессионализм - для 16%, наличие лидерских качеств - для 15%», - говорится в результатах исследования.

Согласно данным опроса, граждане видят различные возможные источники, откуда могут рекрутироваться новые политические лидеры: из новых политических сил - 33,5%; уже имеющихся политических партий, где они были не на первых ролях, - 30%; из организаций гражданского общества - 28%; из круга гуманитарной или технической интеллигенции - 26%; из участников АТО на Донбассе - 17%; волонтеров - 15%. Меньше всего граждане хотели бы, чтобы новыми лидерами становились представители крупного бизнеса - 5%.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.