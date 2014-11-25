Возвращение из ада: ротация "киборгов" в самой горячей точке Украины (фоторепортаж)
17:53, 25 ноября 2014Общество
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По рации командиру доложили: все выехали, все живы. Колонну обстреливали, в одном БТРе боевики пробили два колеса.
В аэропорту "Донецк" произошла ротация / Голос Украины
На днях с Донецкого аэропорта с двухнедельной вахты вернулись десантники Житомирской 95-й отдельной аэромобильной бригады, "киборги" - так их назвали боевики за стойкость.
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Самая большая опасность в Донецком аэропорту - это не сама оборона сооружения, а дорога туда и обратно, передает специальный корреспондент "Голоса Украины", который побывал в зоне АТО.
Дорога длится всего 10-15 минут в один конец. Ехать приходится по темному открытому пространству без возможности маневра, потому что все вокруг заминировано.
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