Национальный молитвенный завтрак собрал в Киеве рекордное количество участников

31 мая в Национальном Центре «Украинский Дом» состоялся седьмой по счету Национальный молитвенный завтрак Украины, посвященный 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

В нем приняли участие более 700 человек, среди которых первые лица страны и звезда Голливуда.

Как сообщило ИА Укринформ, в мероприятии принял участие Президент Украины Петр Порошенко, Премьер-министр Владимир Гройсман, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, главы фракций, министры, народные депутаты, руководители украинских церквей, Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, дипломаты, руководители зарубежных дипломатических миссий.

Особым гостем завтрака стал известный голливудский актер Стивен Болдуин.

Все выступающие выразили единое мнение относительно того, что наилучшие перспективы Украины лежат в плоскости единства, готовности к диалогу и воплощения библейских ценностей в государственном управлении.

В своем выступлении Президент отметил, что все успехи страны на внутреннем и международном уровне связаны с силой молитвы. По его словам, без Божьей помощи Украина не смогла бы сделать и шага. Премьер в свою очередь напомнил представителям власти об их ответственности перед народом и отметил что этот молитвенный завтрак должен быть тем мероприятием, где каждый сделает свой вывод относительно того, как мы будем жить дальше.

В ходе мероприятия совершались молитвы за сирот, за мир в Украине, за представителей всех ветвей власти, а также за воинов операции объединенных сил. В частности, Арсен Аваков помолился за военнослужащих, а Назар Холодницкий – за молодое поколение и систему образования.

Как отметил один из координаторов Молитвенных завтраков в Украине народный депутат Павел Унгурян, задачей подобных мероприятий является создание возможности открытого диалога и построения дружеских отношений между представителями различных взглядов и политических сил. А основным принципом завтраков нардеп назвал табу на враждебность и на разногласия.

Молитвенные завтраки с участием представителей различных ветвей власти, религиозных организаций, государственных деятелей, политиков, чиновников, бизнесменов являются традиционными во многих демократических странах. 60 лет такие молитвенные завтраки проходят в Конгрессе США, Европарламенте, в Германии, Норвегии и других странах.