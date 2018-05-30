Гройсман об эмиграции украинцев: "нужно оставаться работать на свою страну"

Премьер Владимир Гройсман призвал украинцев строить свою страну, а не ехать за границу.

Украинцам необходимо оставаться работать на свою страну, бороться за то, чтобы она стала лучше.

Об этом сегодня, 30 мая, на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопрос о трудовой миграции, передает Uaprom.

«Будущее страны зависит от всех нас. У нас прекрасные возможности создать на своей собственной земле страну, которая будет справедливой и комфортной, у меня нет ни одного сомнения, - сказал он. - Кто-то борется за то, чтобы она стала лучше, а кто-то принимает решение ехать работать на другую страну».

При этом Гройсман высказал уверенность, что «ни в одном уголке мира украинцы не будут ощущать себя дома, кроме как в Украине».

«Я подчеркиваю, что нам всем нужно оставаться работать на свою страну. Какую бы страну мы сейчас не назвали - она создана руками их граждан. Я хочу, чтобы мы сами создали свой дом, в котором мы хотели бы жить», - подчеркнул премьер.