Без автографов, но с короваем и песнями: как Киев встретил финалистов Лиги чемпионов - "Реал" и "Ливерпуль" (фото, видео)

Никакого пафоса - скорее режим повышенной таинственности. Болельщики и журналисты ждали футболистов, чтобы увидеть их вблизи и пообщаться, однако это им не удалось.

Английский "Ливерпуль" и испанская команда "Реал Мадрид" уже приземлились в Киеве перед грандиозным финалом Лиги чемпионов.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Англичане прилетели в Жуляны, а испанцы приземлились в Борисполе.

Никакого пафоса - скорее режим повышенной таинственности у футболистов "Ливерпуля". Сразу к трапу самолета подали автобус.

Болельщики и журналисты ждали футболистов, чтобы увидеть их вблизи и пообщаться, однако это не удалось. Команда была далеко от забора. Лишь издалека можно было стать свидетелями, как они выходят из самолета и садятся в автобус. Поэтому повезло только пограничникам - команде вручили каравай и цветы.

Автобус в окружении полиции, охраны выехал с территории аэропорта и поехал к отелю "Интерконтиненталь". Кого-то разглядеть не удалось, ведь окна заклеены символикой "Ливерпуля".

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Украину также должны посетить от 30 до 70 тысяч фанатов "Ливерпуля". Только в день финального матча, 26 мая, в аэропорту "Киев" должны были приземлиться 30 чартерных рейсов из английского Ливерпуля.

Тем временем некоторые фанаты "Ливерпуля" по 5-10 часов ждали свою команду возле отеля "Интерконтиненталь" в Киеве. Там собралось около 100 человек.

Не отстают и фанаты "Реала". Около 100 болельщиков собрались под окнами их гостиницы - однако, игроки вышли без эмоций и быстро прошли в гостинницу.

Как сообщал УНИАН, решающий матч самого престижного еврокубка пройжет на столичном НСК "Олимпийский" и начнется в 21.45 по киевскому времени.