Смертельное ДТП в Харькове: экспертиза не обнаружила опиатов в организме Зайцевой

Были обнародованы результаты двух токсикологических экспертиз, суд завершил исследование доказательств стороны обвинения.

В Харькове токсикологическая экспертиза не обнаружила опиатов в организме водителя автомобиля «Лексус» Елены Зайцевой, которая была участником аварии с шестью погибшими на улице Сумской.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующие результаты были обнародованы вчера, 22 мая, во время заседания Киевского райсуда Харькова.

«Были обнародованы результаты двух токсикологических экспертиз, которые не обнаружили в организме (Зайцевой - УНИАН) опиатов», - отметили в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что суд завершил исследовать доказательства стороны обвинения. Также суд удовлетворил ходатайство одной из пострадавших о допросе в суде врача, который брал анализы у Зайцевой и писал медицинское заключение.

Читайте такжеСвидетель кровавого ДТП в Харькове: Зайцева ехала быстро, точно горел не зеленый

Следующее заседание суда назначено на 14:00 среды, 30 мая. На этом заседании начнут изучать доказательства стороны защиты.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Оба подозреваемых по решению суда будут находиться под стражей до 1 июня. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.