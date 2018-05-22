Украинские спецназовцы отработали прыжки с парашютом (фотогалерея)

15:51, 22 мая 2018
Общество
214
Спецназовцы отработали прыжки с парашютом / Фото УНИАН

В Хмельницком в 8 отдельном полку специального назначения сил специальных операций Вооруженных Сил Украины проходят тактико-специальные учения по воздушно-десантной подготовке. В частности, спецназовцы прыгнули с парашютами с военно-транспортного вертолета Ми-8МТ.

Как сообщал УНИАН, в Украине испытывают новый самолет "Дельфин".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter