Украинские спецназовцы отработали прыжки с парашютом (фотогалерея)
15:51, 22 мая 2018Общество
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В Хмельницком проходят тактико-специальные учения по воздушно-десантной подготовке.
Спецназовцы отработали прыжки с парашютом / Фото УНИАН
В Хмельницком в 8 отдельном полку специального назначения сил специальных операций Вооруженных Сил Украины проходят тактико-специальные учения по воздушно-десантной подготовке. В частности, спецназовцы прыгнули с парашютами с военно-транспортного вертолета Ми-8МТ.
Как сообщал УНИАН, в Украине испытывают новый самолет "Дельфин".
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