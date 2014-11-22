Геноциду украинцев предшествовало 5 тысяч восстаний - историки

Геноциду украинцев предшествовало 5 тысяч восстаний, заявляют историки, опровергая миф об отсутствии сопротивления украинских крестьян большевистскому режиму.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объясняет: «Существует миф об отсутствии сопротивления украинских крестьян большевистским грабителям накануне и во время Голодомора. Но даже в те страшные времена тысячи украинцев боролись, в частности с оружием в руках, отстаивали свое право на свободу и жизнь».

По данным историков, украинские крестьянские восстания 1930-1932 годов поставили под угрозу реализацию планов Сталина. Режим боялся, что украинское сопротивление приведет к его падению: ведь в первом полугодии 1932 года 56% протестных выступлений в СССР приходилось на Украину. Поэтому диктатор нанес страшный удар, которым стал искусственно организованный голод.

«Вспоминая миллионы жертв этого страшного преступления, следует особо помянуть тех, кто до последнего оказывал сопротивление. Благодаря каждому из этих людей нас не уничтожили как народ в 33-м. А память о них делает нас непобедимыми сегодня», - отметил Вятрович.

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Как напомнили в Украинском институте национальной памяти, центром сопротивления большевистской политике коллективизации и форсированной индустриализации стало украинское село. В 1930 году в Украине прошло более 4 тыс. массовых протестных выступлений, в которых приняли участие, по оценкам исследователей, около 1,2 млн. человек. За первые 7 месяцев 1932 года органы ГПУ (главное политическое управление) зафиксировали в УССР более 900 выступлений, что составляло 56% всех антивластных выступлений в СССР. Тогда же из колхозов в Украине вышли 41 200 крестьянских хозяйств, около 500 сельских советов отказывались принимать нереальные планы хлебозаготовок.

«Голодающие крестьяне нападали на зернохранилища, где хранилось отобранное у них зерно, саботировали работу колхозов, а с усилением произвола и вызванного им голода, взялись за оружие: в 1932 году зафиксировано более 1000 актов вооруженного сопротивления режиму», - отметили в пресс-центре и добавили: «Это стихийное сопротивление и стало основой обвинений в подготовке весной 1933 восстания в Украине, которые были использованы оккупационными властями как оправдание убийства голодом».

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*** Ежегодно в четвертую субботу ноября Украина вспоминает жертв Голодомора. В этом году Украинский институт национальной памяти поддержал традицию, начатую Общественным комитетом по почтению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине. Соответственно мероприятия по случаю 81-й годовщины Голодомора будут посвящены в частности памяти тех, кто оказывал сопротивление геноциду. Национальные памятные мероприятия пройдут под лозунгом «Голодом убивали нашу свободу. Непокоренные в '33-м - непобедимы сегодня!».