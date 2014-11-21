"ДНР" больше не обещает списать долги за "коммуналку" и призывает оплачивать счета

"Некоторые пользователи не спешат оплачивать за теплоснабжение, ссылаясь на слухи о якобы планируемом списании долгов", – говорится в сообщении.

Об этом пишет "Сегодня".

Речь идет об информации, которая была распространена представителями "ДНР" еще в начале осени, о том, что оплачивать коммунальные услуги в украинских банках не надо. Некоторые граждане восприняли это как разрешение вообще не платить за использование воды, газа, и тепла. Однако большинство дончан все-таки исправно вносили плату на счет коммунальных предприятий.

Тем не менее, по подсчетам "ДНР", уровень оплаты существенно снизился.

"Например, платежи по КП "Макеевтеплосеть" в августе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого уменьшились в 7 раз. Если в августе прошлого года уроень оплаты составлял более 4 миллионов гривен, то в августе нынешнего – только 338 тысяч гривен!" – ужасаются в так называемом "министерстве", традиционно говоря о грядущих проблемах с теплом и водой в случае, если оплата не вернется к прежним объемам.

При этом последний работающий банк в Донецке – Ощадбанк – прекратил свою деятельность, в том числе и по приему платежей за коммунальные услуги. В городе появились объявления, в которых указывается, что квартплату и оплату вывоза мусора надо вносить в ЖЭКах или управляющих компаниях, а коммунальные услуги оплачивать непосредственно в этих ведомствах – в теплосети, водоканале, горгазе. Деньги от оплаты планируется переводить в "Центральный банк ДНР".

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"Раньше все в одном месте платили, а теперь придется по всему городу бегать. Я по старинке – через интернет-банкинг оплачиваю на старые реквизиты Ощада", – заявил дончанин Андрей Олешко.