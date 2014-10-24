Главарь боевиков "ДНР" разрешил не платить кредиты и долги ЖКХ

Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.

По его словам, долги за услуги ЖКХ будут "списаны".

"Эти долги (за услуги ЖКХ) будут списаны, так как люди, которые находились в зоне боевых действий, то есть все мы, не получали пенсию. Если вы не получали пенсию, значит, вы не можете выплачивать те же самые коммунальные услуги", — заявил Захарченко (очевидно, обращаясь к пенсионерам - ред.).

Читайте такжеБолее 225 тысяч пенсионеров Донетчины из-за боевиков не смогли получить 3 млрд гривень пенсийПо его словам, боевики собираются развивать собственную систему сбора платежей.

"Когда будут созданы эти счета, будет создано министерство — тогда будете платить. И будет приходить в нашу казну, ДНР. Все, что касается казны Украины — забудьте. Простите им эти долги", — призвал Захарченко.

Читайте такжеАксенов обещает вернуть кредиты украинским банкамЧто касается кредитов украинским банкам, то премьер-министр самопровозглашенной ДНР также предложил не возвращать долги, ссылаясь на форс-мажор.

"В любом договоре кредитования есть такой пункт, как форс-мажор. Например, ведение военных действий. На территории Украины, на нашей же земле, ими же (властями Украины) объявлена антитеррористическая операция, которая попадает под ведение боевых действий. По договору кредитования человек, который взял кредит, может прекратить выплаты до снятия военного положения", — объяснил Захарченко.

Напомним, пенсии и другие выплаты не осуществляются на оккупированных территориях из-за невозможности обеспечить безопасную доставку средств. В освобожденных районах Донбасса задолженности ликвидируются.