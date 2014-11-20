Из зоны АТО массово вывозят оружие - Ярема

Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус".

"Оружие незаконно провозят в рюкзаках, в автомобилях, используя десятки особо никем не охраняемых дорог. Уверен, что и после окончания АТО проблемы с нелегальным оружием у нас будут ещё очень долго", - заявил он.

По его словам, сейчас стало в порядке вещей привозить из зоны АТО автоматы и гранатомёты. Ярема отмечает, что огромной проблемой станет попадание этого оружия к криминальным структурам.

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"Одно дело, когда оружие у кого-то просто спрятано "про запас". Намного хуже, если его заполучат криминальные структуры, которые смогут использовать его для убийств, разбойных нападений, как это недавно случилось в Полтавской области, когда напали на инкассаторов. Это огромная угроза для правопорядка", - подчеркнул генпрокурор.