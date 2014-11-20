В Тернополе начали устанавливать бесплатный Wi-Fi во всех троллейбусах города

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета Тернополя, на эти цели сегодня на заседании исполкома коммунальному предприятию «Тернопольэлектротранс» выделено 77 тыс. грн.

По данным пресс-службы, бесплатный доступ ко всемирной сети во всех троллейбусах города будет обеспечен до конца года.

«Совместно с компанией «Интертелеком» в городе реализуем инициативу внедрения в троллейбусах беспроволочного Wi-Fi. Недавно мы презентовали Wi-Fi в нескольких троллейбусах. Тернополянам понравилось это нововведение, поэтому мы приняли решение установить бесплатный Интернет во всех троллейбусах», – сказал городской голова Сергей Надал.

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Он напомнил, что бесплатный Wi-Fi работает уже несколько лет во всех парках Тернополя.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября в четырех троллейбусах Тернополя установили бесплатный Wi-Fi.

В предприятии отмечали, что если эта инициатива получит одобрительные отзывы, а также система не будет давать сбоев, то вскоре бесплатным доступом к Интернету оборудуют все троллейбусы.