Полиция установила личности пятерых подозреваемых в нападении на ювелирный магазин в Херсоне (видео)

Также в полиции назвали приметы вооруженных грабителей.

Полиция установила личности пятерых граждан, которые обоснованно подозреваются в разбойном нападении на ювелирный магазин в Херсоне.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook. Полицейские подготовили ориентировки с приметами предполагаемых нападавших:

Никитин Андрей Викторович, 1983 г.р., житель г. Первомайск Николаевской области;

Хрусталев Тимофей Анатольевич, 1967 г.р., житель г. Херсон.

Ахмадуллин Алексей Рашидович, 1980 г.р., житель г. Херсон.

Федорак Валентин Мирославович, 1974 г.р., житель г. Первомайск Николаевской области;

Дяченко Алексей Борисович, 1968 г.р., житель г. Херсон.

«Все мужчины - спортивного телосложения, коротко стриженные. Рост подозреваемых от 170 до 190 сантиметров. Были одеты в зеленую камуфлированную одежду военного образца и вооружены автоматическим огнестрельным оружием», - говорится в сообщении.

В то же время полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать известную им информацию, в частности - о появлении или передвижении подозрительных лиц или транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, 14 мая мужчины в масках ограбили ювелирный магазин в одном из торгово-развлекательных центров Херсона.

Угрожая предметами, похожими на оружие, злоумышленники завладели ювелирными изделиями. Никто из граждан не пострадал.

Полицией по факту разбойного нападения на магазин открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК. Продолжаются мероприятия по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников. В пяти областях Украины введен в действие оперативный план «Сирена».