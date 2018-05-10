Посольство США требует от России освободить незаконно осужденного украинца Клыха

Американские дипломаты считают, что Клыха осудили в России по безосновательным обвинениям.

Посольство США в Украине требует от Российской Федерации освободить незаконно осужденного украинца Станислава Клыха.

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Об этом говорится в сообщении посольства США в микроблоге Twitter. «Станислав Клых, выпускник исторического факультета Киевского университета Шевченко, осужден в России по безосновательным обвинениям и принудительно подвергнут «психиатрическому лечению». Россия должна освободить его и прекратить нарушение прав человека», - подчеркнули американские дипломаты.

Справка УНИАН. В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинца Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения, соответственно, в колонии строгого режима. Их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 - начале 1995 гг. сам принимал в них участие. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время «следствия» к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр «Мемориал» в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что они стали жертвами «пародии на правосудие».