Винтовка, с которой задержали мужчину в Киеве, оказалась бутафорской
16:24, 09 мая 2018Общество
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Оказалось, что мужчина шел с ней на некое театрализованное действо, не в этом районе.
В полиции эксперты осмотрели винтовку \ фото УНИАН
Винтовка, с которой в Киеве задержали мужчину, оказалась неприспособленной для стрельбы.
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Об этом заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко. «Утром мужчина шел с винтовкой Мосина. Предварительно винтовку осмотрели эксперты, она не приспособлена под выстрелы, не является огнестрельным оружием... Человек шел на некое театрализованное действо, не в этом районе. Но полиция решила его задержать и изъять винтовку для проверки», – сказал Крищенко.
Как сообщал УНИАН, 9 мая полиция задержала возле парка Славы мужчину с ружьем, который пытался пройти на территорию проведения массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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