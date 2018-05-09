Винтовка, с которой задержали мужчину в Киеве, оказалась бутафорской

Оказалось, что мужчина шел с ней на некое театрализованное действо, не в этом районе.

Винтовка, с которой в Киеве задержали мужчину, оказалась неприспособленной для стрельбы.

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Об этом заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко. «Утром мужчина шел с винтовкой Мосина. Предварительно винтовку осмотрели эксперты, она не приспособлена под выстрелы, не является огнестрельным оружием... Человек шел на некое театрализованное действо, не в этом районе. Но полиция решила его задержать и изъять винтовку для проверки», – сказал Крищенко.

Как сообщал УНИАН, 9 мая полиция задержала возле парка Славы мужчину с ружьем, который пытался пройти на территорию проведения массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.