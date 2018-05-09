День победы в Харькове: к Мемориалу Славы пришло около 15 тысяч человек (фоторепортаж)

Охрану общественного порядка обеспечивали несколько сотен полицейских.

В Харькове в возложении цветов к Мемориалу Славы приняли участие около 15 тысяч человек.

Читайте такжеВо время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом в Украине задержаны семь человек

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония началась в 09.00.

Возложение состоялось с участием мэра Харькова Геннадия Кернеса, заместителя председателя Харьковской ОГА Евгения Шахненко, народных депутатов и представителей различных церквей.

Участники возложения держали национальные флаги и флаги города Харькова.

После возложения на главной аллее Мемориала собрались около 300 человек с портретами участников Второй мировой войны. Эту группу людей возглавляла председатель Харьковской облорганизации ныне запрещенной компартии Украины Алла Александровская. Участники этого возложение начали скандировать: "Фашизм не пройдет", "С Днем Победы". Некоторые участники этой акции заявляли: "Харьков - русский город". Впрочем, возложение произошло без провокаций и столкновений.

Охрану общественного порядка обеспечивали несколько сотен полицейских. Правоохранители с помощью металлоискателей обследовали сумки участников возложений, а также проводили визуальный осмотр граждан на предмет запрещенной символики. По сведениям полиции, нарушений общественного порядка не допущено.