Солдат Нацгвардии, ударивший задержанного возле АП, получил 5 нарядов вне очереди

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Сотрудник, который нанес удар коленом задержанному, установлен. Это 20-летний солдат полка караульной службы Национальной гвардии. Он объяснил свои действия тем, что задержанный угрожал ему телесными повреждениями. Поскольку этот солдат проходит срочную службу, и уже служит полгода, то увольнение для него было бы радостью. Поэтому ему дали пять нарядов вне очереди и провели воспитательную беседу о недопустимости подобного поведения. Состава преступления в его действиях нет, поскольку он не нанес тяжелых телесных повреждений задержанному", - сказал Геращенко.

Как сообщалось, 14 ноября милиция задержала 16 человек, которые пытались снести забор под Администрацией президента.

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Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что во время задержания один из бойцов спецподразделения повел себя немотивированно и недопустимо - ударил коленом задержанного.

Глава МВД назначил служебное расследование и пообещал наказать милиционера, который ударил одного из задержанных возле АП.