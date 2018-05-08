В сети показали, как концерт "Интера" к 9 мая рекламируют в поезде "Интерсити" (фото)

Концерт к 9 мая на телеканале «Интер» приобрел скандальный характер еще до его трансляции.

В Сети показали рекламу концерта к 9 мая на телеканале «Интер», которую транслируют в поезде «Интерсити» на маршруте Львов-Киев.

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Соответствующие фотографии обнародовал на своей странице в Facebook журналист Александр Рудоманов.

«Ничего особенного, просто в Интерсити Львов-Киев пиарят концерт Интера к 9 мая», – говорится в сообщении.

Отметим, что этот концерт приобрел скандальный характер еще до его трансляции. В сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы", в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды.

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.