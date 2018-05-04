Киевские курсанты в рамках флешмоба создали живой герб Украины (фото, видео)

19:46, 04 мая 2018
Общество
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Киевские курсанты создали живой герб Украины.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Более 700 кадетов и девушек выстроились в тризуб. Такой флешмоб провели по случаю Дня памяти и примирения.

До парада будущих военных офицеров присоединились и нынешние герои - участники войны на Донбассе.

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Теги: #Киев