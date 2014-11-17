Семьи 91 героя Небесной сотни получили помощь в размере почти 122 тысячи гривень

91 семья погибших героев Небесной сотни получила помощь в размере 121 тыс. 800 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр социальной политики Людмила Денисова.

Она отметила, что единовременное пособие предоставляется членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, и доплата к пенсии в связи с потерей кормильца. По ее словам, на сегодняшний день 91 человек - уполномоченный от семей погибших героев Небесной сотни получил помощь - 121 тыс. 800 грн.

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Также, как отметила министр, члены семей 63 погибших имеют право на доплату к пенсии, 109 членов семей уже ее получают.

"Уже 466 тыс. 883 грн израсходовано Пенсионным фондом на то, чтобы сделать такие доплаты. Доплаты производятся вовремя и никакой задержки нет", - заверила министр соцполитики.

Что касается выплаты за тяжелые телесные повреждения во время акций протеста, то, как напомнила Денисова, они составляют 60 тыс. 900 грн.

По ее словам, в списках на такую помощь 42 лица, 23 такую помощь получили, 19 человек еще не обращались.

Как сообщалось, Кабинет министров выделил 11,7 млн грн для предоставления одноразовой помощи семьям погибших в массовых акциях протеста в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года.

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Согласно распоряжению №479-р от 21 мая, размер пособия составляет 100 прожиточных минимумов для трудоспособных (около 121,8 тыс. грн).

Список на выплату одноразовой денежной помощи семьям погибших в размере 121 тыс. 800 грн насчитывал 98 человек.

По официальным данным, во время акций протеста ноября-февраля по всей Украине погибло 108 человек.