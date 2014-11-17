Еще 17 украинских военных освободили из плена
19:15, 17 ноября 2014Общество
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Из плена боевиков на Донбассе освобождены еще 17 украинских военных.
REUTERS
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
"Освобождены 17 военных, которые содержались в плену в Донецке. В частности, 4 военнослужащих Нацгвардии, 7 - Вооруженных сил Украины, 6 - из добровольческих батальонов", - отметил глава государства.
Звільнено 17 військових, які утримувалися в полоні в Донецьку. Зокрема, 4 військовослужбовці нацгвардіі, 7 ЗСУ, 6 з добровольчих батальйонів
— Петро Порошенко (@poroshenko) November 17, 201
Напомним, по подсчетам активистов, по состоянию на 15 ноября в плену боевиков оставались более 700 украинцев.
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