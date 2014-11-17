Еще 17 украинских военных освободили из плена

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Освобождены 17 военных, которые содержались в плену в Донецке. В частности, 4 военнослужащих Нацгвардии, 7 - Вооруженных сил Украины, 6 - из добровольческих батальонов", - отметил глава государства.

Звільнено 17 військових, які утримувалися в полоні в Донецьку. Зокрема, 4 військовослужбовці нацгвардіі, 7 ЗСУ, 6 з добровольчих батальйонів — Петро Порошенко (@poroshenko) November 17, 201

Напомним, по подсчетам активистов, по состоянию на 15 ноября в плену боевиков оставались более 700 украинцев.