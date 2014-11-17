Еще 17 украинских военных освободили из плена

19:15, 17 ноября 2014
Общество
1

Из плена боевиков на Донбассе освобождены еще 17 украинских военных.

REUTERS

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Освобождены 17 военных, которые содержались в плену в Донецке. В частности, 4 военнослужащих Нацгвардии, 7 - Вооруженных сил Украины, 6 - из добровольческих батальонов", - отметил глава государства.

Напомним, по подсчетам активистов, по состоянию на 15 ноября в плену боевиков оставались более 700 украинцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter