Тимошенко подписала директивы на переговоры с Газпромом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала директивы по ведению переговоров с ОАО "Газпром", согласно которым, украинская сторона будет добиваться подписания прямого соглашения с "Газпромэкспортом" о поставках среднеазиатского газа. Об этом премьер сообщила в среду вечером журналистам в аэропорту "Борисполь" перед вылетом в Брюссель.

"Наше задание - сделать так, чтобы "Нафтогаз" напрямую получил этот газ", - цитирует Ю.ТИМОШЕНКО РИА Новости.

Начало сроков проведения этих переговоров она не уточнила.

Ранее пресс-секретарь "Нафтогаза" Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сказал, что переговоры начнутся в ближайшее время.

Как сообщалось, "Газпром" 5 марта снял введенное с 3-4 марта 50% ограничение поставок газа Украине.

Ю.ТИМОШЕНКО ранее неоднократно заявляла, что отношения между Украиной и Россией в газовой сфере в будущем должны осуществляться без участия посредников.