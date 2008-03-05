Яценюк о Партии регионов, НАТО, Польше, истории и будущем

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что Партия регионов прекратит акции протеста против вступления Украины в НАТО до Бухарестского саммита Альянса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он сказал на встрече с маршалком Сейма Республики Польша Брониславом КОМОРОВСКИМ сегодня в Киеве. Участники встречи обсудили ряд вопросов, касающихся политической ситуации в Украине и возможностей улучшения взаимодействия парламентов Украины и Республики Польша.

Касаясь политической ситуации в Украине, маршалок Сейма Польши Б.КОМОРОВСКИЙ отметил, что «у демократии нет легких моментов». Он призвал сделать все для улучшения взаимодействия украинского и польского парламентов как на уровне парламентских комитетов, так и на уровне аппаратов обеих стран.

Б.КОМОРОВСКИЙ также подчеркнул важность сотрудничества парламентов обеих стран на уровне самоуправления.

Говоря о различии между парламентами Украины и Польши, А.ЯЦЕНЮК отметил, что «польский Сейм имеет историю, а украинский парламент, возможно, будет иметь будущее», учитывая «отсутствие политической и государственной культуры». По его словам, «оппозиция должна быть конструктивной - такой, что не отдает государство в угоду своим узкопартийным интересам». «В парламенте должна происходить дискуссия относительно реформирования экономики, изменения Налогового кодекса, осуществления судебной реформы. У кого лучше идея, тот и должен победить», - подчеркнул председатель Верховной Рады Украины.

Он также назвал перспективу развития событий в парламенте «слабопрогнозируемой». «Правительство будет дальше работать, юридических оснований отправить его в отставку нет, нет и целесообразности это делать. Президент также работает, и будет работать. Как председатель парламента я не желаю мириться с ситуацией, когда не работает парламент», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, акции протеста против вступления Украины в НАТО, о начале которых заявил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ во время брифинга 5 марта, завершатся 4 апреля этого года, когда начнется саммит НАТО, который пройдет в г. Бухарест (Румыния).

А.ЯЦЕНЮК назвал «чрезвычайно сомнительным» шансы проведения досрочных выборов в парламент, объясняя это тем, что перевыборы «не повлияют на политическую конструкцию». По его мнению, если «гипотетически» выборы и состоятся, то один из политических блоков «вылетит из парламента, электорат увеличится у Блока Тимошенко и уменьшится у «Нашей Украины – Народной самообороны», таким образом, картина глобально не изменится».

Председатель Верховной Рады Украины также отметил, что переход политической системы страны к парламентско-президентской республике «обязательно повлечет изменения в местном самоуправлении».

Маршалок польского Сейма проинформировал председателя Верховной Рады об изменениях, которые произошли после вступления Польши в Европейский Союз, о росте роли национальных парламентов и Европейского парламента в законотворческой деятельности. Он также предложил провести осенью этого года заседание Польско-украинской Межпарламентской ассамблеи в Варшаве.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ зачитал заявление фракции ПР, в котором сказано, что Партия регионов не смогла достичь компромисса с коалицией относительно разблокирования работы ВР, и начинает акции протеста против вступления Украины в НАТО.

В то же время сегодня специальный представитель Генерального секретаря НАТО Роберт СИММОНС на пресс-конференции в Москве заявил, что на саммите НАТО, который пройдет в начале апреля в Бухаресте, Грузия и Украина не будут переведены на следующий уровень сотрудничества с Альянсом, то есть присоединения к Плану действий для членства в НАТО.