Найденные в Киеве на Трухановом острове боеприпасы пролежали не более 1,5 месяца – полиция

По факту обнаружения в Киеве на Трухановом острове патронов и гранат открыто уголовное производство.

В полиции назначат экспертизы находок / фото УНИАН

Боеприпасы и взрывчатка, найденные на Трухановом острове в столице 29 апреля, пролежали в воде не более 1,5 месяца.

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Об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«Боеприпасы в воде по внешним признакам пролежали не более месяц-полутора. Открыто уголовное производство, сейчас экспертизы назначаем. Лица, кто туда их (боеприпасы - УНИАН) выбросил, еще не установлены», - сказал Корищенко.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 апреля в Киеве на Трухановом острове случайный человек выловил в воде ведро и пакет с патронами и гранатами.

Взрывотехники и следственно-оперативная группа, прибывшие на место, обнаружили предметы, похожие на четыре корпуса гранат, запалы, пять тротиловых шашек, десять выстрелов для подствольного гранатомета, пять магазинов к автомату и более 1,5 тыс. патронов различного калибра.