В Одессе прошел смотр подразделений правоохранителей, которые будут обеспечивать порядок на майские праздники (фоторепортаж)

С сегодняшнего дня полицейские заступили на службу в усиленном режиме.

В Одессе прошел строевой смотр всех подразделений правоохранительных органов, которые будут обеспечивать общественный порядок в городе с 1 по 9 мая.

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Как передает корреспондент УНИАН, на мероприятии, состоявшемся на Куликовом поле, присутствовали начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин и председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

В смотре приняли участие более 400 человек, в том числе, представители патрульной полиции, батальона полиции особого назначения, спецподразделения «КОРД», взрывотехники, сотрудники кинологической службы, новых тактических групп — «Дельфины» (работают на воде) и «Мангусты» (под землей, в том числе, в катакомбах). Была представлена соответствующая спецтехника.

Как подчеркнул Головин, с сегодняшнего дня полицейские заступили на службу в усиленном режиме. По его словам, усиленный режим несения службы предусматривает дополнительное патрулирование, в том числе ночью. Кроме того, в области будут действовать специальные фильтрационные посты на трассах, ведущих в Одессу, а на проблемных участках границы мониторить ситуацию будут дополнительные пограничные наряды.

В свою очередь Степанов высказал уверенность, что правопорядок в городе и области будет обеспечен.

Как сообщал УНИАН, 2 мая общественный порядок в Одессе будут обеспечивать 2,3 тыс. правоохранителей.

С целью недопущения массовых беспорядков в городе ограничат доступ граждан на Соборную площадь и Куликово поле, где будут проходить акции по случаю годовщины событий 2014 года, когда в городе погибли 48 человек.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.