Amnesty International призвала "ЛНР" и "ДНР" прекратить смертные казни

Об этом заявили в Amnesty International. "Проведение "народных судов" сепаратистами является ничем иным, кроме как циничной попыткой оправдать убийства людей. Вынесение и исполнение приговоров представителями самопровозглашенных сепаратистских республик могут являться военными преступлениями", - заявил спикер Amnesty International в Украине Богдан Овчарук.

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В связи с этим правозащитная организация выпустила документ, призывающий мир усилить давление на возникшие на Востоке Украины террористические группировки.

С другой стороны, Amnesty International призывает батальон "Призрак" и другие вооруженные группы, которые контролируют часть Луганской и Донецкой областей, прекратить свою практику "рассмотрения дел" и казни пленных.

В организации рассказали о нескольких случаях рассмотрения обвинений "народным судом Новороссии" и казней боевиками "подсудимых".