Россия запретила въезд в аннексированный Крым троим крымским татарам – юрист

Двое крымских татар являются гражданами Турции, еще один - Украины.

Троим крымским татарам, которые не проживают в Крыму на постоянной основе, запретили въезд на территорию аннексированного полуострова. Двое из них граждане Турции, еще один – гражданин Украины.

Об этом рассказала крымский юрист Эльвина Семедляева, сообщает Крым.Реалии.

По ее словам, адвокаты пытаются выяснить обстоятельства запретов и в дальнейшем обжаловать их в судебном порядке.

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«К нам обратились трое крымских татар, которым запретили въезд в Крым, двое их них – граждане Турции, они проживают там уже очень давно. Они пытались получить визы в посольстве России, однако им отказали без каких либо объяснений и уведомлений. Еще один человек – гражданин Украины. Здесь у него близкие родственники, которых он часто навещал. При очередной попытке въехать в Крым ему вручили уведомление о запрете на въезд до 2048-го года. В его случае запрет был по запросу ФСБ», – рассказала юрист.

Как сообщает издание, адвокаты подали ряд запросов в различные ведомства (в том числе МИД России и главное управление по вопросам миграции), чтобы выяснить, кто именно и по какой причине запретил двоим крымским татарам, гражданам Турции, въезд в Крым. Адвокаты намерены также обжаловать судебный запрет, касающийся крымского татарина с украинским гражданством.

По словам Эльвины Семедляевой, двое крымских татар из Турции часто помогали своим соотечественникам в Крыму.

«Они здесь организовывали праздники, предоставляли всевозможную помощь, в том числе материальную, семьям крымских татар», – рассказала она.

Напомним, международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.