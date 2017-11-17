В Крыму оккупанты начали обустраивать ров с забором на админгранице с Украиной

Оккупационные власти в Крыму начали строить ров с забором на административной границе с материковой Украиной. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ на захваченном россиянами полуострове.

«Строительство инженерного заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма началось», - говорится в сообщении.

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В конце сентября сообщалось об объявлении конкурса на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения протяженностью 49,5 км. Высота над землей составит 2,1 м, заглубление в грунт - 0,3 м. Обустройство связано с необходимостью обеспечить «безопасность населения Крыма и туристов». Оккупанты планируют завершить работы весной 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в 35 раз уменьшилось количество молодежи, которая учится на украинском языке.