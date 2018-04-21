Раде предлагают вернуть Переяслав-Хмельницкому историческое название

Переименование города инициировала Переяслав-Хмельницкий городской совет с целью возвращения городу его исторического названия Переяслав.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Читайте такжеCNN назвал лучшие города Украины для туристов (видео) Проект постановления зарегистрирован 19 апреля, передает Радио Свобода. Предлагается переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в город Переяслав. Переименование города инициировала Переяслав-Хмельницкий городской совет с целью возвращения городу его исторического названия Переяслав. Ныне город Переяслав-Хмельницкий, в котором проживает 27391 житель, является городом областного значения. Первое летописное упоминание о Переяславе датируется 907 годом.

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