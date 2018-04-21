Раде предлагают вернуть Переяслав-Хмельницкому историческое название

06:15, 21 апреля 2018
Общество
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Первое летописное упоминание о Переяслав датируется 907 годом / фото phm.gov.ua

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Проект постановления зарегистрирован 19 апреля, передает Радио Свобода.

Предлагается переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в город Переяслав.

Переименование города инициировала Переяслав-Хмельницкий городской совет с целью возвращения городу его исторического названия Переяслав.

Ныне город Переяслав-Хмельницкий, в котором проживает 27391 житель, является городом областного значения. Первое летописное упоминание о Переяславе датируется 907 годом.

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Теги: #Верховная Рада#Переяслав-Хмельницкий