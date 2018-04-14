За годы независимости на украинской границе обнаружили около 330 тысяч мигрантов-нелегалов

С 1991 года пограничники обнаружили на границе Украины около 330 тысяч нелегальных мигрантов, часть из которых выслали за пределы страны.

С момента объявления независимости Украины сотрудниками Государственной пограничной службы Украины было обнаружено около 330 тысяч нелегальных мигрантов.

Такие данные обнародовала в субботу, 14 апреля, пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По информации ведомства, в течение этого времени количество задержанных на границе нелегальных мигрантов составляло около 150 тысяч. Из этого числа 123 тысячи нелегалов задержаны именно за нелегальное пересечение границы. Еще 180 тысячам человек, которые считались потенциальными мигрантами, отказали в пропуске через границу.

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Кроме того, в течение указанного периода свыше 40 тысяч иностранцев-нелегалов выдворены из Украины.

В отдельные годы главной категорией среди выявленных нелегальных мигрантов были граждане стран-членов СНГ, отмечается в сообщении ведомства.