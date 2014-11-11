Из Украины снова выдворили "вора в законе" Лавасогли Батумского (фото, видео)

Вчера на основании решения суда работники ГУБОП выдворили из Украины 32-летнего "вора в законе" по прозвищу "Лавасогли Батумский".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, иностранца выдворили из международного аэропорта «Борисполь» в Грузию. Ему запрещено возвращение в Украину до 2017 года.

«Лавасогли Батумского» сотрудники ГУБОП МВД задержали в конце октября в одном из элитных столичных ресторанов. Там «воры в законе» планировали провести «сходку». Кроме него правоохранители задержали 38-летнего «вора в законе» по прозвищу «Ватия» и 43-летнего «Гугу».

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«Ватия» сразу был добровольно выдворен с последующим запрещением выезда на территорию Украины, а «Гуга» помещен в пункт временного содержания иностранцев, которые незаконно находятся на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, работники управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВС Украины в Одесской области в прошлом году, 11 декабря 2013 года, разоблачили группу лиц, среди которых был коронованный за рубежом в 2013 году вор в законе по прозвищу Лавасоглы Батумский.

"Вор в законе" был выдворен за пределы Украины, ему запрещен въезд на территорию нашего государства на протяжении последующих 3 лет, а его соратников проверяют на причастность к совершению других преступлений.