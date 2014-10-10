В Чернигове задержали сбежавшего из зоны АТО "вора в законе"

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Во время обыска, санкционированного решением суда, правоохранители изъяли порошкообразное вещество и гранату, которые сейчас переданы на исследование.

«Вора в законе» задержан. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Читайте такжеВ Киеве задержали разыскиваемого правоохранителями Грузии «вора в законе» по прозвищу «Ремень»Напомним, в июне 2013 года этот мужчина уже попадал в поле зрения сотрудников УБОП в г. Святогорске, Донецкой области. Тогда у него также изъяли наркотики и оружие. В рамках уголовного производства он был отпущен под залог в размере 990 тысяч гривен.

С аналогичным «набором» - оружие и наркотики - «Леню Краснодонского» задержали в феврале 2014 года. Согласно решению суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В связи с тем, что дело правонарушителя находилась в г. Красный Луч, который длительное время контролируется боевиками и террористами, злоумышленника никто не контролировал, поэтому, воспользовавшись случаем, «законник» бежал в Чернигов.