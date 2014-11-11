Завтра Украину окутают туманы и облака, появится изморозь

12 ноября в Украине увеличится облачность, однако все еще будет преобладать сухая воздушная масса, существенных осадков не ожидается, лишь местами возможна морось.

Днем ожидается +5+10 градусов, в западных областях и на юге в течение дня еще будет тепло, +10+15 градусов, сообщает Opogode.ua. Местами ожидаются туманы и дымка, изморозь. В западной части предполагается сухая погода, местами туманы. Температура воздуха ночью 2-8 градусов тепла, днем +10+15 градусов. В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 0-6 градусов тепла, днем +5+10 градусов. В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 3-9 тепла, днем +5 +11 градусов. Читайте такжеК концу недели похолодание в Украине усилится и достигнет 6 градусов мороза На востоке Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем +4+9 градусов. В южной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +5+10, днем +10 +15 градусов. В Киеве 12 ноября - без осадков. Температура воздуха ночью 0 + 3, днем +7+9 градусов. Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.

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