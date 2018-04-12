Amazon хочет снять сериал о ливийском диктаторе Каддафи – СМИ

Интернет-гигант хочет создать аналог сериала Narcos, посвященного жизни наркоторговца Пабло Эскобара.

Компания Amazon ведет переговоры о создании сериала «Песчаная буря» (Sandstorm), посвященного жизни ливийского диктатора Муаммара Каддафи, правившего страной более 40 лет.

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Как сообщает Deadline, в проекте будет задействован сценарист Картер Харрис, причастный к сериалу «Родословная» (Bloodline), а также режиссер Мохамед Диаб, известный по фильму «Столкновение» (2016).

Планируется, что сериал будет рассказывать историю жизни ливийского диктатора, основываясь на фактах, в манере сериала «Нарко» (Narcos) о жизни наркоторговца Пабло Эскобара.

Как известно, в 2011 году Каддафи был убит боевиками Переходного национального совета. Он правил страной более 40 лет.

Ранее сообщалось, что создатели сериала "Мир дикого запада" вместо спойлеров второго сезона показали собаку-меломана.